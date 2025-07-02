Глава азербайджанской диаспоры на Урале подал в суд на общественника, но не пришел на процесс

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински подал в суд на члена Общественной палаты Екатеринбурга, руководителя мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрия Чукреева (на фото).

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Как сообщил Чукреев в своем Telegram-канале, сегодня в Ленинском районном суде состоялось первое заседание, но ни сам Шыхлински, ни его сын на процесс не пришли.

"Шыхлински оспаривает то, что мы утверждали, что в ресторане, который находится в "Баку Плаза" и принадлежит его брату, незаконно продавали алкогольную продукцию. Это факт, есть протокол, который прошел кассации в арбитраже и других местах. 1,5 млн [штрафа] им назначили и нет никакого смысла все это оспаривать", - рассказал общественник.

Он добавил, что следующее заседание назначено на 10 сентября.

"Есть время подготовиться, провести определенные судебные экспертизы той позиции, которой придерживается Шыхлински. Посмотрим", - заключил Дмитрий Чукреев. Ранее он рассказывал подробности этой истории.

Накануне глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински был задержан силовиками. Сообщалось, что его допросили в качестве свидетеля по делу "этнической ОПГ" в Екатеринбурге и затем отпустили.