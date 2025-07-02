Армения ввела ограничение на импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения ввела временное ограничение на импорт одного из видов российского мороженого, выпускаемого под брендом "Коровка из Кореновки".

"2 июля 2025 года временно запрещен ввоз в Армению мороженого "Эскимо пломбир ванильно-сливочное в шоколадной глазури" производства ООО "Фабрика Настоящего Мороженого" (РФ) под торговой маркой "Коровка", - говорится в решении инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения. Запрет распространится на партии продукта, которые были импортированы после 2 июля.

Сообщается, что в одной из партий продукции зафиксировали превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза.

Мороженое "Коровка из Кореновки" производится в Краснодарском крае.