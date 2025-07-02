02 Июля 2025
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Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

На Урале открыт прием заявок на соревнования для детей, которые справились с онкологией

На Среднем Урале открыт прием заявок на II соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" для детей, которые справились с онкологией, и их родных братьев и сестер. Они пройдут 26 сентября в Верхней Пышме.

Организатором выступает благотворительный фонд "Дети России". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, ребята будут состязаться в личном зачете по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Те, кто подаст заявку на соревнования с братом или сестрой, смогут побороться за победу в двух командных видах: эстафета и стрельба. В прошлом году на спортивную площадку вышли 105 детей в возрасте 7-16 лет из России и Казахстана.

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"В 2024 году проект прошел впервые. Мы увидели, как важно для детей быть с братьями, сестрами. Вместе пробежать, вместе победить и подняться на пьедестал или просто быть участником и пережить яркие эмоции. Родители, которые всегда приходят или приезжают вместе с детьми, испытывают двойную радость и гордость", - рассказала директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" помогают не только спортивной, но и социально-психологической адаптации участников, дают детям новые ресурсы для самореализации, поиска себя и возможность укрепить старые и обрести новые связи и поддержку. Параллельно со спортивными площадками работают и творческие. На мастер-классах дети создают поделки и сувениры, изучают азы робототехники, играют и развлекаются.

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Состязания начинаются с праздничной церемонии открытия и завершаются награждением и дискотекой. Победители получают награды, а все участники – памятные призы.

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Мероприятие пройдет 26 сентября на базе Дворца спорта (Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15). Присоединиться к проекту может каждый: стать партнером, волонтером, принять участие в организации мастер-классов. Для этого нужно связаться с фондом по телефону 8-800-100-19-29 или электронной почте deti99@mail.ru. Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте Благотворительного фонда "Дети России" в разделе проекта "Я ПОБЕДИТЕЛЬ".

Теги: дети, соревнования, заявки, Верхняя Пышма


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