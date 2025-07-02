Mash: Сын президента Азербайджана задолжал почти миллион рублей за особняк в Барвихе

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар задолжал почти 1 млн рублей налогов за свой особняк в подмосковной Барвихе, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, дом площадью 1600 кв. м. расположен в элитном поселке "Сады Майендорф". Его ориентировочная стоимость — около 2,7 млрд рублей.

На 27-летнем Алиеве числятся недоплаченными 946 тысяч рублей. Налоговая служба в Московской области неоднократно обращалась в суд, но взыскание осложнено из-за того, что в базе ФССП неверно указана дата рождения должника.

Напомним, расследование дела азербайджанской ОПГ обернулось осложнением российско-азербайджанских отношений. Ранее суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО семерых представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийствах и покушении на убийство в 2001–2011 годах. До этого в городе прошли массовые задержания азербайджанцев, при которых двое подозреваемых скончались, а других доставили в суд со следами побоев. Действия силовиков вызвали международный скандал. Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия, связанные с Россией, а парламент республики отказался от визита в Москву на заседание совместной комиссии.