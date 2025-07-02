Школьнице, сдавшей на 400 баллов ЕГЭ, предложили стажировку в команде MAX

Московская выпускница Надежда Яшмолкина, набравшая рекордные 400 баллов на ЕГЭ, получила предложение от компании VK о стажировке в команде цифровой платформы MAX.

"Мы знаем об интересе выпускницы к ИТ-сфере",- сообщила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова. Ее слова приводит ТАСС.

Она добавила, что компания готова принять выпускницу на стажировку этим или следующим летом.

Напомним, ученица московской школы №1514 Надя Яшмолнина сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов: она получила по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. В течение года она побеждала также в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике, сообщил мэр города Сергей Собянин.