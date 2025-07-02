За полгода на контрактную службу в Минобороны поступило более 210 тысяч человек - Медведев

На 1 июля в воинские части прибыло более 210 тыс. человек, заключивших контракт с Минобороны России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

"Темп набран весьма приличный, хороший", - заявил Медведев. Он добавил, что за это же время в добровольческие подразделения принято более 18 тыс. человек.

"Хочу отметить патриотический настрой всех наших граждан, которые поступили на военную службу", - отметил Медведев.

Он заявил, что надеется на сохранение такой же динамики.