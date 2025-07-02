"Эта продукция улетает куда-то": Костин высказался о том, как военные расходы раскручивают инфляцию

Глава ВТБ Андрей Костин стал одним из первых, кто озвучил наличие в экономике структурного перекоса из-за роста вливаний в оборонно-промышленный комплекс, продукция которого не попадает на рынок. При этом сам банкир кивает на президента.

Костин отметил, что большие военные расходы в России стимулируют развитие определенных отраслей экономики, но не производят продукцию, которая попадает на рынок. "Эта продукция улетает куда-то, и поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут", - пояснил глава ВТБ.

"Мы какие-то очень всегда робкие, когда говорим о причинах возникновения тех проблем в экономике, которые у нас имеются. Хорошо нам помогает президент. Вот он за последнюю неделю дважды высказался о том, что причиной инфляции у нас являются большие военные расходы. И я вообще предлагаю всегда все-таки оценивать нынешнюю ситуацию, исходя из той особой ситуации, в которой оказалась страна", - резюмировал банкир.