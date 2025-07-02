Впереди неспокойные времена, но это новые возможности для роста – Набиуллина

Впереди ждут неспокойные времена, но это и новые возможности для роста, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас структурные сдвиги в экономике страны происходят быстрее ожиданий, да и в целом "адаптация российской экономики к внешним изменениям завершилась".

"Замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал ЦБ, но текущий уровень инфляции остается выше в цели", - отметила председатель ЦБ, которой только ленивый не намекнул на слишком высокие ставки.

"Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и торможение инфляции, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки", - пообещала Набиуллина.

Что касается "экономики на грани рецессии", Набиуллина не склонна драматизировать ситуацию: "Замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет".

Правда, есть те, кто вызывает у Набиуллиной сочувствие: экспортеры, которые "сейчас оказались в "ножницах" высоких ставок и крепкого рубля". Впрочем, корректировать курс регулятор тоже не собирается: "Слабый курс нацвалюты является признаком уязвимой экономики, вряд ли это то, к чему стремится Россия".