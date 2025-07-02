МИД РФ: Баку не дал возможности консульского посещения арестованных россиян

В МИД РФ заявили, что Азербайджан на данный момент не предоставил возможности консульского посещения арестованных граждан России, в том числе и журналистов.

По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, российская сторона запросила возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства РФ в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что россиян, задержанных в Баку, привезли в суд избитыми. Среди них — сотрудники RT, а также двое российских айтишников: сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев и разработчик Дмитрий Безуглый. Также стало известно, что в числе задержанных — турист из России Александр Вайсеро, приехавший в Баку из Екатеринбурга во время отпуска, и Сергей Софронов, который переехал в Азербайджан на ПМЖ после начала СВО в 2022 году. Россиян обвинили в транзите наркотиков из Ирана, их распространении через интернет, а также в киберпреступлениях.

До этого сообщалось о задержании в Баку семи сотрудников агентства, входящего в государственный российский холдинг МИА "Россия сегодня".