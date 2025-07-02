Бастрыкин поручил завести дело на мигранта из Азербайджана, избившего югорчанку

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигранта из Азербайджана, избившего жительницу Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

О мигранте известно, что он в Нижневартовске занимался незаконной предпринимательской деятельностью. В апреле 2023 года он, после словесной перепалки с женщиной, избил ее. У пострадавшей была травма руки, ей потребовалось проведение операций. Жалобы не принесли результата, фигурант не привлечен к ответственности.

В региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка, ход которой ранее был поставлен главой ведомства на контроль

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, отношения между Россией и Азербайджаном ухудшились на фоне расследования дела азербайджанской ОПГ. В соседней с Югрой Свердловской области, в Екатеринбурге суд отправил в СИЗО семерых представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийствах и покушении на убийство в 2001–2011 годах. До этого в городе прошли массовые задержания азербайджанцев, при которых двое подозреваемых скончались, а других доставили в суд со следами побоев. Действия силовиков вызвали международный скандал. Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия, связанные с Россией, а парламент республики отказался от визита в Москву на заседание совместной комиссии.