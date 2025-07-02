Екатеринбуржец сжег автомобиль бывшей жены после развода

В Екатеринбурге мужчина сжег автомобиль после развода с женой. Теперь ему грозит колония.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, преступление произошло в июне на улице Ключевской: сгорела белая "Лада Веста". В полицию обратилась 42-летняя женщина и рассказала, что автомобиль зарегистрирован на ее мать, а она управляет им по доверенности и у нее конфликт с бывшим супругом на почве раздела имущества.

Силовики задержали мужчину, который не стал отпираться и рассказал, что остался недоволен имущественной стороной бракоразводного процесса. Не придумав ничего лучше, ночью он взял бутылку бензина, облил капот машины бывшей жены и поджег.

Расследуется уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Уралец, который, как оказалось, имеет уже девять судимостей, помещен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.