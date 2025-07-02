02 Июля 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Еще 83 участка муниципальных дорог Оренбужья отремонтируют в рамках исполнения поручения Евгения Солнцева

Кампания по ремонту дорог в муниципалитетах Оренбургской области активно продолжается. Работы по обновлению дорожного фонда проводятся в рамках исполнения поручения врио губернатора Евгения Солнцева.

Стоит напомнить, что по решению главы Оренбуржья было выделено 585,5 млн рублей для 36 муниципальных образований региона для финансирования ремонта самых проблемных дорожных участков.

Министерство строительства региона провело процедуры заключения с муниципалитетами соответствующих соглашений по выделению субсидий.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

В частности, Оренбургский район дополнительно на ремонтную дорожную кампанию получит 80 млн рублей, город Оренбург – 78,5 млн, Бузулукский район – 74 млн, Кувандык – 55 млн, Бузулук – 33,4 млн, Бугуруслан и Соль-Илецк – по 20 млн, Гай – 15 млн, Сорочинск – 13,8 млн, Абдулино и Ясный – по 13 млн, Медногорск и Александровский, Матвеевский, Новоорский, Октябрьский, Первомайский, Пономаревский, Шарлыкский районы – по 10 млн, Илекский район – 8 млн, Тоцкий – 7,8 млн, Новосергиевский – 7,3 млн, Сакмарский – 7 млн, Красногвардейский – 6 млн, Адамовский, Акбулакский, Грачевский, Кваркенский, Светлинский, Северный, Ташлинский, Тюльганский районы – по 5 млн, Бугурусланский район – 4 млн, Курманаевский – 3,6 млн, Беляевский – 3,3 млн, Домбаровский – 2,8 млн рублей. Муниципальные администрации уже приступили к определению подрядчиков на проведение работ.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Эти средства помогут до конца сезона провести в 36 муниципальных образованиях Оренбургской области ремонтные работы 83 объектов.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Еще один важный дорожный объект готовят к модернизации по поручению врио губернатора. Речь идет от крайне актуальном для жителей восточного Оренбуржья капитальном ремонте подъездных путей к городу Ясному от трассы Орск – Домбаровский – Светлый. Это участок протяженностью 11 километров. На данный момент проектно-сметная документация по участку проходит процедуру государственной экспертизы. По окончанию которой будут организованы торги для определения подрядчика.

Планируется, что ремонт на этом участке будет завершен до конца текущего дорожно-строительного сезона.

Теги: евгений солнцев, ремонт дорог, муниципалитеты оренбуржья, субсидии


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