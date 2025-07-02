02 Июля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Еще две дороги Вологодчины модернизированы в рамках губернаторской программы "Сельский асфальт"

Работы на дорожных объектах муниципалитета проходили по проекту Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Сельский асфальт», который является частью программы «Стратегия 2.0».

«Продолжаем системно улучшать дорожную инфраструктуру малых населенных пунктов Вологодчины. Завершили работы на двух участках автомобильных дорог Вологодского округа. Привели в порядок автодороги Майский – Нагорское – Ермолово – Никулино, связывающую одноименные населенные пункты, и М-8 – разъезд 515 километр, ведущую к деревням Шульгино и Ободаево. Общая протяженность объектов составила 1,89 километра», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В ходе ремонта восстановили поперечный профиль проезжей части с добавлением нового материала, устроили слой покрытия из органоминеральной смеси, а также укрепили обочины автомобильных дорог.

Проект «Сельский асфальт» был запущен Главой региона Георгием Филимоновым еще в прошлом году. В 2024 году он позволил привести в нормативное состояние 26 сельских дорог Череповецкого и Вологодского округов, общая протяженность которых составила 29 километров.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

В основе Губернаторского проекта – технология  по укладке одного слоя дорожного покрытия из органоминеральной смеси. Она позволяет значительно сократить сроки выполнения работ на объектах и уменьшить их стоимость, не теряя при этом качество. Использование данной технологии особенно эффективно при проведении работ на грунтовых и гравийных дорогах с низкой интенсивностью движения транспорта. Именно такие автомобильные дороги, в большинстве своем, ведут к небольшим сельским поселениям.

Теги: сельский асфальт, георгий филимонов, дороги


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