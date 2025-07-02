Угроза вымирания амурского тигра в России снята

В России снята угроза вымирания амурского тигра, цель по сохранению популяции животного в стране выполнена, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он является председателем наблюдательного совета центра "Амурский тигр".

"Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. Очень много было сделано. Мы, собственно говоря, на сегодняшний день имеем неплохой результат: когда в 2013 году начинали это большое дело, численность популяции амурского тигра на территории Российской Федерации составляла около 430 особей. В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, она выполнена", - цитирует Чуйченко РИА Новости.

Стоит отметить, что на Дальнем Востоке с тиграми все чаще возникает проблема: животные нападают на небольшие и отдаленные поселки, убивают домашний скот и собак, нападают на людей.