Песков: Киев будет подливать масло в огонь в ситуации между РФ и Азербайджаном

Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана, спровоцировать напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киев будет делать все, чтобы подлить масло в огонь, спровоцировать Баку на эмоциональные действия, добавил представитель Кремля, комментируя контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. Он пояснил, что первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений в том числе против азербайджанцев, передает ТАСС.

Напомним, расследование дела азербайджанской ОПГ обернулось международным скандалом. Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО семерых представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийствах и покушении на убийство в 2001–2011 годах. До этого в городе прошли массовые задержания азербайджанцев, при которых двое подозреваемых скончались, а других доставили в суд со следами побоев. Действия силовиков вызвали международный скандал. Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия, связанные с Россией, а парламент республики отказался от визита в Москву на заседание совместной комиссии.