02 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Савватеев вступился за ЕГЭ по математике

ЕГЭ - это не главная проблема системы образования, и в некоторых моментах его критикуют незаслуженно. Так прокомментировал недовольство прошедшим ЕГЭ по профильной математике за чрезмерную сложность последних заданий член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев.
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В этом году на экзамене последние задчи были особенно трудными, отмечали эксперты. Поэтому число стобалльников упало в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Савватеев же, объяснив решение последнего задания, сказал, что оно, хоть и выходит за рамки школьной программы, не выходит за рамки понимания, которое должны иметь те, кто поступает на инженера. И он не видит в этом никакой проблемы.

"Я не понимаю, в чем проблема, если в ЕГЭ будут три задачи "на вырост", пусть даже их решит совсем мало людей. Чтобы видели, куда расти и что надо. Ставится планка показать настоящие задачи! Загляни в "Тикток" - что такое там крутяк? Бандитом стать? А в ЕГЭ показывают другую модель крутости - решать эти задачи. Вот это круто. И я не согласен с тем, что это несправедливо. Модели поведения иногда важны", - считает эксперт.

Он уверен, что ЕГЭ - это частность, которая уводит в сторону. Самая большая проблема - это огромная нехватка учителей, именно об этом надо говорить, а не об организации ЕГЭ.

А вот доктор экономических наук, магистр юриспруденции Анатолий Вифлеемский подчеркивает, что ЕГЭ - это государственная итоговая аттестация после школы, что записано в федеральном закон об образовании (ст. 59 ч. 3), которая лишь проводится в форме ЕГЭ (ст. 70). Поэтому она не может быть по материалу, который не проходится по программе. Он считает это недобросовестностью государства.

О проблеме несовпадения заданий на ЕГЭ со школьной программой говорят давно. Недавно вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал согласование образовательных программ с ЕГЭ. Это должно произойти с 1 сентября 2025 года.

Теги: егэ, математика


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