В Екатеринбурге на все лето закроют движение по улице Мельникова

В Екатеринбурге до конца лета закроют движение транспорта по улице Мельникова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет закрыто от дома №11 по улице Нагорной до перекрестка улиц Мельникова – Нагорная. Ограничения продлятся с 20 июля по 31 августа 2025 года.

Как пояснили в мэрии, это связано с проведением строительно-монтажных работ по улице Мельникова. На время ремонта будут установлены дорожные знаки. Схема общественного транспорта при этом останется без изменений.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге также до конца лета закроют движение по улице Волгоградская.