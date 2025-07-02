Минпромторг опубликует список локализованных машин для такси до конца сентября

Список достаточно локализованных автомобилей, на которых можно будет работать в такси, Минпромторг обещает опубликовать до конца сентября 2025 года.

"В ближайшие месяцы мы создадим этот список. Осенью, в сентябре этот приказ будет выпущен. Все модели нам понятны, все инвестпроекты известны. До конца сентября сделаем", - заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов, выступая в Совете Федерации.

Он также заявил, что министерство считает "очень важным" расширение закона о локализации на каршеринговые компании.

Сам закон о локализации не содержит перечня, но определяет требования к машинам: локализация в 51% или 3200 баллов (баллы начисляются за локализацию сборки и производства комплектующих). Он вступит в силу в 2026 году (в нескольких регионах – с отсрочкой).

При рассмотрении закона в Госдуме председатель транспортного комитета палаты Евгений Москвичев сообщил, что под требования документа сейчас попадает "21 вид автомобилей", очевидно, подразумевая 21 модель. Журналисты из РБК подсчитывали, что к локализованным на 51% и выше машинам относятся сейчас четыре модели LADA (Granta, Vesta, Iskra, Aura), "Москвич-3" и "Москвич-6", XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, электромобили Evolute i-PRO и i-JOY.

Напомним, закон требует у тех, кто будет регистрироваться в реестре таксистов после 1 января 2026 года ездить только на локализованных машинах. У тех, кто уже зарегистрирован и ездит на нелокализованном автомобиле, разрешение отзывать не будут, пока транспортное средство соответствует требованиям ТО.