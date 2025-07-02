Девушку, давшую орангутангу покурить вейп, выгнали из боксерского клуба

Девушку, давшую покурить вейп орангутану в крымском парке "Тайган", исключили из клуба "Боец". Об этом сообщил тренер спортсменки и руководитель клуба Владимир Акатов.

"Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны", - приводит слова тренера ТАСС.

По данным СМИ, девушка сняла на видео, как дает обезьяне покурить вейп. Впоследствии животное плохо себя чувствовало. В Госдуме не исключили, что в отношении девушки, давшей покурить вейп органгутангу в зоопарке, может быть возбуждено уголовное дело. Это произойдет в случае, если животному станет хуже или оно погибнет, считает зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.