Большинство россиян выступает за сдачу ЕГЭ самими учителями

56% россиян считают, что учителя старших классов должны сами периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и обязательно публиковать результаты. Это будет честно по отношению к школьникам и покажет квалификацию учителей. Такие результаты получены в ходе опроса SuperJob.

Среди родителей старшеклассников уровень поддержки этой идеи еще выше - 62%. Только 22% против этого, доверяя учителям. Среди родителей старшеклассников - 17%. Такие ответы свидетельствуют о явном недовольстве ЕГЭ.

В 2024 году, по результатам исследования сервиса SuperJob, 78% опрошенных родителей учеников 10-11 классов выступили за отмену ЕГЭ, среди всех опрошенных - 63%. Однако власти заявляют, что альтернативы ЕГЭ нет.