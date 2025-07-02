В Тюмени прокуратура взыскала 100 тысяч рублей в пользу подростка

В Тюмени прокуратура взыскала 100 тыс. рублей в пользу подростка, пострадавшего от преступных действий с 18-летнего местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В марте текущего года мировой суд Ленинского судебного района признал его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и назначил наказание в виде ограничения свободы на полгода.

Согласно приговору, в октябре 2024 года около 23.00 подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, находясь около остановочного комплекса "Сквер Десантников" в Тюмени поссорился с 15-летним подростком и избил его, ударив минимум три раза по лицу. Конфликт произошел из-за того, что потерпевший вступился за девушку друга, к которой приставала компания приятелей подсудимого. В результате здоровью подростка причинен вред средней тяжести - перелом передней стенки левой лобной пазухи с гематомой в проекции перелома. Прокуратура, действуя в интересах подростка обратилась в суд с иском о взыскании с виновника компенсации морального вреда.

Суд требования прокурора удовлетворил.