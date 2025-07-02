02 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Рост производства за пять месяцев 2025 года снизился в России почти вдвое - Минпромторг

Рост производства в обрабатывающей промышленности в России за пять месяцев 2025 года составил 4,2% в годовом выражении – это почти двукратное снижение по сравнению с предыдущими годами, когда производство росло на 8,5% в год, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов, выступая в Совете Федерации.

"Рост обеспечивают станкостроение, фармацевтика, радиоэлектроника, производство детских товаров, химическая промышленность и ОПК", - сообщил министр.

"Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы производства. Станкостроение выросло в прошлом году на 40%, на 32% - за пять месяцев этого года. Радиоэлектронника прибавляет 15,6% - за счет гособоронзаказа и заказов для космоса. На 16% прирастает производство в фармацевтике. Доля российских брендов отечественной одежды и обуви за три года выросла до 18%", - рассказал министр про лидеров прироста.

"В других отраслях снижается производство из-за высоких ставок по кредитам. Это касается строительных материалов, лесной промышленности. В черной металлургии более сложная ситуация. Выплавка стали в этом году уже сократилась на 7% - как за весь прошлый год. Нужно восстановление спроса за счет крупных инфраструктурных проектов и оживления рынка строительства.

На 18% снизилось производство сельхозтехники, также снижается производство в автомобилестроении. Минпромторг будет увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса на покупку автомобилей, чтобы не допустить падения продаж на 40%", - сообщил Алиханов.

Теги: промышленность, производство, антон алиханов


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