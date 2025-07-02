В России стали чаще оценивать услуги ЖКХ на "хорошо" и "отлично"

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об удовлетворенности россиян услугами ЖКХ. Умеренный оптимизм наблюдается и в отношении качества предоставляемых услуг ЖКХ.

За последние 10 лет россияне стали почти в два раза чаще ставить этому показателю оценки "хорошо" и "отлично". Большая часть (шестеро из десяти) по-прежнему не готовы поставить выше тройки.

Три четверти россиян довольны состоянием своего дома, при этом собственный частный дом чаще дает ощущение комфорта, доля полностью довольных там выше, чем в многоквартирных домах.