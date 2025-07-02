Омоложение рождаемости в надежде на многодетность является тупиковым путем - исследование

02 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: vologda-oblast.ru

Омоложение рождаемости в надежде на многодетность является тупиковым путем - исследование

За 9 последних лет суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России снизился на 0,38 ребенка на одну женщину, при этом половина снижения пришлась на первые рождения, две трети - на вторые. Только третьи и последующие дети, которых родилось больше, немного притормозили падение рождаемости (на 17%). Об этом говорится в статье "Российская рождаемость в XXI веке и перспективы ее повышения", опубликованной в журнале "Демографическое обозрение". В ней идет речь о том, что в демографии нужно ставить реальные цели.
Читайте также:

Авторы проанализировали влияние возрастов на снижение СКР в 2015-2023 гг. и выяснили, что на 30% она обусловлена снижение рождаемости в возрастах 20-24 и 25-29 лет и на 25% - в возрасте 30-34 года. Казалось бы, самым действенным способом повышения рождаемости является ее омоложение, то есть стимулирование рождения детей до 25 лет. Именно на это делают ставку сейчас во многих регионах России, стремясь побудить женщин начать рожать раньше, чтобы родить больше. Однако это не работает, делают вывод авторы. Итоговую рождаемость определяют репродуктивные намерения. Именно их и нужно формировать.

Бесполезно призывать женщин к рождению трех-четырех детей. Разрыв между репродуктивными планами и этими призывами столь велик, что эти лозунги так и останутся лозунгами. Поколение 1937 года рождения было последним поколением российских женщин, которое в среднем имело более двух детей. Рождение трех детей - это редкость среди матерей и бабушек современных российских женщин. Они сами были или единственными детьми в семье, или в лучшем случае имели одного брата или сестру.

"С этой точки зрения в России возможны только очень медленная переориентация семей на рождение 2-3 детей и медленный рост итоговой рождаемости для дочерей матерей из поколений первой половины 1980-х, для которых был характерен подъем рождаемости вторых и третьих детей", - говорится в статье.

Об этом много лет пишет и Накануне.RU: необходимо делать ставку на массовую двухдетность, а не надеяться, что меры поддержки многодетных побудят семьи иметь троих детей. Третий ребенок для большинства молодых семей является очень дальней и, с учетом социально-экономических условий, не всегда желаемой перспективой. Нужно стимулировать рождение вторых детей, без которых многодетность невозможна в принципе. А вот стимулировать рождение первенцев бесполезно, оно не поддается стимулированию. Но именно это делают власти.

Омоложение рождаемости также мало что даст, но может привести к росту бедности семей с детьми и их зависимости от денежных пособий, заключают авторы.

Теги: рождаемость, демография


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети