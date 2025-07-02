Омоложение рождаемости в надежде на многодетность является тупиковым путем - исследование

За 9 последних лет суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России снизился на 0,38 ребенка на одну женщину, при этом половина снижения пришлась на первые рождения, две трети - на вторые. Только третьи и последующие дети, которых родилось больше, немного притормозили падение рождаемости (на 17%). Об этом говорится в статье "Российская рождаемость в XXI веке и перспективы ее повышения", опубликованной в журнале "Демографическое обозрение". В ней идет речь о том, что в демографии нужно ставить реальные цели.

Авторы проанализировали влияние возрастов на снижение СКР в 2015-2023 гг. и выяснили, что на 30% она обусловлена снижение рождаемости в возрастах 20-24 и 25-29 лет и на 25% - в возрасте 30-34 года. Казалось бы, самым действенным способом повышения рождаемости является ее омоложение, то есть стимулирование рождения детей до 25 лет. Именно на это делают ставку сейчас во многих регионах России, стремясь побудить женщин начать рожать раньше, чтобы родить больше. Однако это не работает, делают вывод авторы. Итоговую рождаемость определяют репродуктивные намерения. Именно их и нужно формировать.

Бесполезно призывать женщин к рождению трех-четырех детей. Разрыв между репродуктивными планами и этими призывами столь велик, что эти лозунги так и останутся лозунгами. Поколение 1937 года рождения было последним поколением российских женщин, которое в среднем имело более двух детей. Рождение трех детей - это редкость среди матерей и бабушек современных российских женщин. Они сами были или единственными детьми в семье, или в лучшем случае имели одного брата или сестру.

"С этой точки зрения в России возможны только очень медленная переориентация семей на рождение 2-3 детей и медленный рост итоговой рождаемости для дочерей матерей из поколений первой половины 1980-х, для которых был характерен подъем рождаемости вторых и третьих детей", - говорится в статье.

Об этом много лет пишет и Накануне.RU: необходимо делать ставку на массовую двухдетность, а не надеяться, что меры поддержки многодетных побудят семьи иметь троих детей. Третий ребенок для большинства молодых семей является очень дальней и, с учетом социально-экономических условий, не всегда желаемой перспективой. Нужно стимулировать рождение вторых детей, без которых многодетность невозможна в принципе. А вот стимулировать рождение первенцев бесполезно, оно не поддается стимулированию. Но именно это делают власти.

Омоложение рождаемости также мало что даст, но может привести к росту бедности семей с детьми и их зависимости от денежных пособий, заключают авторы.