Генпрокуратура Азербайджана обвинила Россию в нарушении международного права

Генпрокуратура Азербайджана обвинила Россию в нарушении международного права. Об этом говорится в заявлении надзорного ведомства.

"Применение пыток в отношении азербайджанцев, проживающих в России, является прямым нарушением норм международного права. Пытки запрещены соответствующими международными соглашениями. Азербайджан остаётся участником Европейской конвенции по правам человека, в то время как Россия вышла из неё. В результате права наших соотечественников, находящихся в России, оказываются беззащитными", — заявила официальный представитель ведомства Самира Наджафзаде.

Ранее Россия передала Азербайджану тела двух выходцев из республики, которые погибли в Екатеринбурге во время следственных действий по уголовному делу. Баку заявил, что на телах обнаружены многочисленные травмы.

В СКР по Свердловской области подтвердили смерть двух человек в ходе рейда. Причиной смерти одного из них назвали сердечный приступ. О причинах смерти второго ничего неизвестно.

В ведомстве сообщили, что задержание проходило в рамках расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, подозреваемых в п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Мотивом, как считает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе.