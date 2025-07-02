02 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура добивается блокировки сайта "Декларатор" со сведениями о доходах чиновников

Прокуратура Астраханской области через суд добивается блокировки сайта проекта "Декларатор". На сайте публикуются декларации о доходах российских чиновников, депутатов, судей и др. Прокуратуру возмутило, что на сайте указаны персональные данные людей, которые не давали своего согласия на их размещение.

Хотя окончательное решение по иску еще не вынесено, суд решил в качестве меры предварительной защиты ограничить доступ к "Декларатору" по административному иску.

Авторы проекта считают, что подход прокуратуры – бюрократический. Информация, о которой идет речь, публикуется в открытых источниках в силу закона, но, по мнению прокуратуры, её могут использовать только СМИ, а все остальные "должны прикрыть глаза и на нее не смотреть", пишет РБК со ссылкой на координатора проекта Ивана Лузина.

Координатор добавил, что в "Деклараторе" рассматривают сведения о доходах чиновников как общественно-значимую информацию, которая должна быть доступной максимальному числу людей.

Один из примеров работы "Декларатора" относится к марту этого года. В феврале 2025 года был назначен новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Тогда же на сайте корпорации появилась его биография. В ней говорилось, что у высокопоставленного чиновника нет ни жены, ни детей. При этом в публичной налоговой декларации Баканова за 2020 год на сайте "Декларатора" сохранились данные о жене и ребенке чиновника. Тогда журналисты подметили, что упоминания семьи начали исчезать из статей о Баканове, например, в "Комсомольской правде".

С начала специальной военной операции чиновники и депутаты отменили публикацию своих деклараций о доходах. Они мотивировали это тем, что персональные данные могут послужить целью для украинских спецслужб.

Теги: декларатор, прокуратура, чиновники, доходы


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