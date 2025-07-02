В Красноярске просел грунт под многоквартирным домом

В Красноярске на улице Бограда под жилым домом провалился грунт – из-за размытия. Жильцов эвакуировали, прокуратура проводит проверку.

По предварительным данным, размытие грунта произошло около пяти часов утра под первым подъездом пятиэтажного дома. Несущая стена дома и фундамент просели на один метр в глубину. Сейчас в доме перекрыты сети водоснабжения.

Пока не известно, как и в какие сроки будет производиться восстановление, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры.