В Пермском крае на станции Чайковская горел электровоз

В Пермском крае на станции Чайковская в Нытвенском районе сегодня произошел пожар - горел электровоз.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "ЧП ДТП Пермь". Автор видео за кадром комментирует тушение пожара. Причины возгорания неизвестны. О пострадавших не сообщается.

В МЧС Пермского края подтвердили информацию о пожаре, а также о том, что силы МЧС привлекались к его тушению, однако за комментариями рекомендовали обратиться в пресс-службу РЖД. Накануне.RU направило запрос по ситуации, на момент публикации ответ не получен.