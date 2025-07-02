02 Июля 2025
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Политика За рубежом
Фото: whitehouse.gov/ Adam Schultz

В США появились люди, готовые дать показания о здоровье Байдена

В США несколько человек готовы дать показания о здоровье бывшего главы государства Джо Байдена. Это бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн и некоторые из бывших помощников экс-лидера.

Допрос Клейна назначен на 24 июля. 30 июля опрос пройдет бывший советник политика Стив Рикетти. Далее на вопросы о состоянии Байдена во время его президентского срока ответят еще три советника, приводит РБК данные Politico.

В январе 2025 г. стало известно, что информацию о состоянии здоровья Байдена скрывали. В мае выяснилось, что 82-летнего Байдена во время рутинного медосмотра обнаружили "небольшой" узелок в простате. Позже у него диагностировали рак простаты.

Теги: США, Джо Байден, здоровье


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Ранее 22.02.2025 09:00 Мск В США скрывали состояние здоровья экс-президента Байдена

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