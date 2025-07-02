В США появились люди, готовые дать показания о здоровье Байдена

В США несколько человек готовы дать показания о здоровье бывшего главы государства Джо Байдена. Это бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн и некоторые из бывших помощников экс-лидера.

Допрос Клейна назначен на 24 июля. 30 июля опрос пройдет бывший советник политика Стив Рикетти. Далее на вопросы о состоянии Байдена во время его президентского срока ответят еще три советника, приводит РБК данные Politico.

В январе 2025 г. стало известно, что информацию о состоянии здоровья Байдена скрывали. В мае выяснилось, что 82-летнего Байдена во время рутинного медосмотра обнаружили "небольшой" узелок в простате. Позже у него диагностировали рак простаты.