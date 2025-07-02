В Екатеринбурге арестован последний фигурант дела "этнической ОПГ"

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Шахину Лалаеву. Он помещен под арест.

Лалаеву предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ – "Убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой". Следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу.

Ленинский райсуд арестовал Шахина Лалаева до 19 июля 2025 года включительно. Ранее суд отправил под арест еще нескольких человек. Лалаев стал последним из задержанных, кому избиралась мера пресечения.

По версии следствия, обвиняемые "входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах". До этого в столице Урала прошли массовые задержания азербайджанцев, при которых двое подозреваемых скончались. Действия силовиков вызвали международный скандал.

Накануне был задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински. После допроса его отпустили. Сообщалось, что он проходит по делу как свидетель.