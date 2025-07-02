Буданов* пугает украинцев, что к ним придет "ТЦК РФ"

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) призвал украинцев не прятаться от боевиков и военкомов из ТЦК, а идти и воевать за "свое государство". Иначе к ним придет "ТЦК РФ". Это якобы происходит в воссоединившихся с Россией регионах.

"Там это происходит полным ходом, поверьте мне", – призвал террорист.

Недавно он заявил, что вообще не считает гражданами Украины тех, кто не хочет воевать против России. И общество должно воспринимать их именно так - это не граждане.

Впрочем, украинцы едва ли верят Буданову. Поток добровольцев в армию Зеленского иссяк давно, и даже контракт, который предусмотрен для людей до 25 лет, желающих заключать почти нет. В апреле замглавы офиса Зеленского Павел Палиса признал, что за два месяца контракт подписали всего "до 500 человек" на всю страну. Больше никаких цифр не называлось. Депутат Рады Юрий Камельчук прямо заявил, что людей обманывают: обещанных денег они не получат, потому что сумма выплачивается частями, а многим платить вообще не придется. Депутат Рады Егор Чернев ранее заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".

В украинском обществе поддерживают тех, кто уклоняется от мобилизации. В начале 2024 года сообщалось, что две трети жителей Украины поддержали уклонистов в их праве не воевать. Почти 75% высказались за прохождение альтернативной службы вместо военной. Однако украинскому режиму необходима живая сила именно для того, чтобы воевать с Россией.