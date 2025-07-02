Главу азербайджанской диаспоры на Урале отпустили после жесткого задержания

Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински освобожден. Об этом СМИ сообщил его сын.

По его данным, отца допросили в качестве свидетеля по делу "этнической ОПГ" в Екатеринбурге. Накануне вечером "Гелендваген" с Шыхлински остановили у ТЦ "Баку Плаза", силовики разбили окна и вытащили мужчину из машины. Сообщалось, что его сын Мутвалы, который находился за рулем авто, сбил одного из правоохранителей при попытке скрыться.

Ранее в городе прошли массовые задержания азербайджанцев, при которых двое подозреваемых скончались. Действия силовиков вызвали международный скандал.

Суд отправил под арест несколько человек. По версии следствия, обвиняемые "входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах".