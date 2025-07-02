В Бразилии собрались помочь России и Белоруссии бороться с бедностью

Учёные Бразилии с коллегами из России и Белоруссии будут совместно бороться с бедностью, повышать качество жизни граждан, развивать "умные" города, здравоохранение и искусственный интеллект. Такое сотрудничество станет частью совместной работы Лиги университетов трёх стран.

"Мы планируем объединить ученых в пяти важнейших направлениях: <…> развитие здравоохранения, повышение качества жизни людей, искусственный интеллект, технологии "умных" городов, а также борьба с бедностью", - сказал ТАСС проректор по международному сотрудничеству Федерального университета Рио-де-Жанейро Папа Матар.

Созданная в октябре 2024 г. Лига университетов трёх стран также выступит инициатором проведения олимпиад для школьников, сказал проректор Матар.