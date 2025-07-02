Трассу "Пермь – Екатеринбург" перекрыло из-за попавшего в ДТП грузовика

Движение на федеральной автодороге "Пермь – Екатеринбург" временно ограничено из-за ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла сегодня на 328 км трассы в Первоуральском районе. По предварительным данным, водитель грузовика "Вольво" не справился с управлением, не учел дорожные условия и наехал на металлическое ограждение. В результате прицеп автомобиля развернуло, частично перекрыв проезжую часть.

Из-за ДТП движение в сторону Екатеринбурга временно ограничено. На месте работают сотрудники ДПС, которые принимают меры по освобождению проезжей части.

По данным Госавтоинспекции, пострадавших нет. Как уточнили в ведомстве, объезд участка возможен через село Первомайское.