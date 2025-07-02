За опоздание общественного транспорта хотят штрафовать

В России могут появиться штрафы за опоздание общественного транспорта.

Соответствующий проект закона 2 июля будет внесен в Госдуму фракцией ЛДПР. Наказание за задержанный рейс для должностных лиц составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб., от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для ИП и от 10 тыс. до 30 тыс. руб. — для юридических лиц. Если задержка прибытия или отправления произошла по независящим от перевозчика причинам, ответственность наступать не будет.

Парламентарии предлагают установить срок допустимого опоздания или задержки отправления — 15 минут для городского транспорта, 30 минут для пригородного, один час для междугороднего и четыре часа для международных автобусных рейсов.

Ожидается, что мера поможет снизить количество случаев опоздания общественного транспорта, повысив надежность транспортной инфраструктуры в целом, позволит пассажирам быть увереннее при планировании поездок.

В пример в Госдуме привели ситуацию в Подмосковье, где в 2024 году было направлено более 37,5 тыс. жалоб на нарушение графика следования автобусов, сообщают "Известия".