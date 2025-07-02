Многодетным семьям хотят давать 250 тысяч рублей вместо земельного участка

Многодетным семьям могут давать 250 тыс. руб. вместо земельного участка, который государство должно предоставлять им для строительства жилья.

С такой инициативой в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина обратились руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По словам депутатов, на практике во многих регионах, особенно с высокой плотностью населения, отсутствуют свободные земельные участки, отвечающие установленным требованиям, либо земельные фонды не сформированы в необходимом объеме. А при формальном наличии земли участки нередко предоставляются в отдаленных или неосвоенных территориях, лишенных минимально необходимой инфраструктуры, что делает их малопригодными для строительства жилья и комфортного проживания семьи.

Парламентарии предлагают закрепить на федеральном уровне право многодетных семей на альтернативный выбор между предоставлением земельного участка и выплатой денежной компенсации вне зависимости от наличия или отсутствия свободного земельного фонда в регионе. При этом каждый год сумма в 250 тыс. руб. должна индексироваться и не снижаться по решению региональных властей, сообщают "Известия".

Напомним, в Госдуму внесут проект закона, которым предлагается увеличить налоговый вычет для родителей и усыновителей, в частности повысить налоговый вычет на первого ребенка в два раза.