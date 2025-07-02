Россияне смогут оформлять социальные вклады и счета на "Госуслугах"

На "Госуслугах" появился сервис по оформлению социальных вкладов и счетов.

Ими могут воспользоваться льготные категории россиян. По данным Минцифры, они должны быть клиентами банков — участников программы.

Оформить социальный вклад или счет имеют возможность граждане, получающие пособие на детей и беременных женщин, ежемесячную или единовременную выплату по соцконтракту и доплату к пенсии.

Сумма вклада должна составлять до 50 тыс. руб. Тогда процентная ставка будет максимальной из тех, которые предлагает каждое кредитное учреждение. Что касается социального счета, то в данном случае ограничений по сумме нет. Однако срок должен составлять один год, а процентная ставка определяться договором, сообщают "Известия".