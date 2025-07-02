Выявлено более 2 тысяч нарушений в работе торговой сети "Светофор"

Россельхознадзор выявил более 2,5 тыс. нарушений в работе торговой сети "Светофор".

Выдано около 280 предписаний об их устранении, составлено более 1 тыс. протоколов и вынесено почти 1 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности.

По данным ведомства, больше всего нарушений выявлено в Красноярском и Краснодарском краях, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской областях.

Наибольшее количество нарушений - в молоке и молочной продукции — 51,4%, мясе и мясной продукции — 21,49%, рыбе и рыбной продукции, куриных яйцах — 20%, сообщают "Известия".

Ранее Россельхознадзор заявил, что магазины "Светофор" - площадка для сбыта фальсификата.