В Госдуме предложили увеличение размеров налогового вычета в зависимости от количества детей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" 2 июля внесут на рассмотрение в Госдуму проект закона, которым предлагается увеличить налоговый вычет для родителей и усыновителей, в частности повысить налоговый вычет на первого ребенка в два раза.

Инициатива предполагает увеличение размеров налогового вычета в зависимости от количества детей и особенностей их статуса (ребенок-инвалид, учащийся и так далее). Если законопроект будет принять, на первого ребенка налоговый вычет составит 2 тыс. 800 руб., на второго - 5 тыс. 600 руб., на третьего ребенка - 12 тыс. руб., 24 тыс. руб. - на четвертого и каждого последующего ребенка, 48 тыс. руб. - на каждого ребенка-инвалида, а также на учащихся очной формы обучения, студентов, аспирантов и других категорий детей-инвалидов в возрасте до 24 лет.

Как заявил глава партии Сергей Миронов, сославшись на опрос ВЦИОМ, идеальная модель семьи включает трех и более детей, но из-за нехватки денег, дороговизны и отсутствия жилья многие россияне до последнего откладывают рождение первого ребенка, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в России может появиться бесплатный проезд детей в детские лагеря.