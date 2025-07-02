Потребители предложили ужесточить регулирование микрозаймов

Ужесточений, запланированных Центробанком России и законодателями для рынка микрофинансов, недостаточно.

Об этом заявили в Международной конфедерации обществ потребителей. Там предлагают запретить МФО выдачу займов гражданам, получающим пособия и социальные выплаты, а рекламу микрозаймов сопроводить более жесткими предупреждениями и обязать МФО сделать на своих сайтах калькуляторы просрочки.

Регулятор обещает изучить данные инициативы. По словам представителей МФО, новые ограничения подтолкнут россиян к "серым" кредиторам, сообщает Forbes.

Напомним, в России в текущем году выдачи микрозаймов микрофинансовыми организациями (МФО) могут вырасти на 60%, до рекордных 2,4 трлн руб. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА".