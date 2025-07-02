Трансляция детских соревнований на Эльбрусе может установить мировой рекорд

Прямые эфиры с всероссийских детских соревнований "Приз Эльбруса" по горным лыжам установят мировой рекорд по высоте их проведения.

Как сообщает в Telegram Российская федерация горнолыжного спорта, официальная отметка в горах – 3 тыс. 889 метров над уровнем моря. Отмечается, что оптоволоконный кабель прокладывается сквозь камни. "Мы ведем съемку там, где нестабильно все — от погоды до электричества. Мы боремся с высотой, которая отключает не только аппаратуру, но и сознание", – следует из публикации.

Указывается, что рекорд будет подтвержден экспертами международной книги рекордов Interrecord, а также включен в официальный реестр рекордов России.

Соревнования пройдут с 2 по 5 июля в Терсколе на курорте "Эльбрус". В мероприятии будут участвовать юноши и девушки. Они посоревнуются в дисциплинах "слалом" и "слалом-гигант".