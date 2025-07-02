В Баку арестованы восемь россиян по делу о наркотиках

В Баку Сабаильский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на четыре месяца в отношении восьми граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков из Ирана, их распространении через интернет, а также в киберпреступлениях, сообщает издание Report.

Их доставляли на заседания по одному. Утверждается, что задержанные являются членами двух организованных преступных группировок.

Ранее стало известно, что россиян, задержанных в Баку, привезли в суд избитыми. Среди них - сотрудники RT, а также двое российских айтишников сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев и разработчик Дмитрий Безуглый.