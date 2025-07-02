Путин гарантировал западным инвесторам возврат новых вложений в рынок России

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает гарантии для сделок иностранных инвесторов на отечественном рынке, в том числе из США и Европы.

Это произойдет после более чем трех лет контрсанкций против стран Запада. Так, вводится счет нового типа для нерезидентов — "Ин", на который иностранцы, даже из "недружественных" стран, смогут покупать в России ценные бумаги, получать выплаты по ним, размещать вклады в банках.

Эти меры — часть предложения Минфина и Центробанка по привлечению иностранных инвестиций, сообщает Forbes.