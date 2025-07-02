Экс-участника уральской группы "Смысловые галлюцинации" отправили в колонию

В Екатеринбурге вынесен приговор экс-участнику уральской группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину. Ближайшие годы он проведет в колонии.

Под стражей Бурдин находился с ноября 2024 года. Он обвиняется по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Сообщалось, что бывший музыкант напал на человека, после чего был задержан. Об аресте Владимира Бурдина высказывался экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец.

Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга был оглашен приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Бурдин признан виновным, ему назначено 3 года колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Напомним, что гособвинение запрашивало для экс-музыканта 4 года колонии общего режима. Накануне Владимир Бурдин выступил с последним словом. Своей вины он не признал и заявил, что по просьбе одного из свидетелей "оговорил себя из чувства ложного товарищества".