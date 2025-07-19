18 детей пострадали в ДТП с автобусом в Дагестане

В Дагестане при опрокидывании грузовика в Гунибском районе пострадал 21 человек, среди которых 18 детей, сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

По предварительным данным, пострадал 21 человек, среди которых 18 детей, сообщают в ведомстве. У троих человек тяжелые ранения. Пострадавших госпитализировали в Гунибскую центральную районную больницу, врачи оказывают им необходимую помощь.

После аварии республиканское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статья 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили следователи, днем 19 июля водитель микроавтобуса "УАЗ" не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате пострадали 18 детей, двое взрослых и сам водитель.