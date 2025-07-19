День металлурга в Верхней Пышме отметили калейдоскопом народных обычаев

В Верхней Пышме (Свердловская область) с размахом отметили День металлурга. К этому празднику, а также ко Дню города Верхняя Пышма был приурочен фестиваль-конкурс "Обычаи народов России".

В мероприятии приняли участие 29 творческих коллективов предприятий и организаций медной столицы Урала – всего более 600 самодеятельных артистов, сообщили Накануне.RU в оргкомитете празднования Дня металлурга.

Как рассказал председатель оргкомитета Мирослав Медведев, главная цель фестиваля – познакомить зрителей и участников с традициями народов России, подчеркнуть культурное разнообразие нашей страны и привлечь жителей к самодеятельному творчеству.

Каждое выступление – это мини-спектакль длительностью до трех минут. Участники в ярких костюмах с оригинальным реквизитом показали самобытные обряды более 20 народностей России: русских, татар, башкир, удмуртов, цыган, осетин, мордвы, бурят и других. Выступления коллективов оценивались в трех номинациях: "Народные праздники и традиции", "Обычаи жизненного цикла" и "Обычаи природного цикла".

В номинации "Народные праздники и традиции" одна из команд представила алтайцев, показавших обряд почитания повелителя барсов. Другие команды перевоплотились в хантов и изобразили медвежьи игрища, воспели храбрость и стойкость духа калмыцких богатырей на "Джангариаде", погрузили зрителей в атмосферу удмуртского праздника "Гербер", посвященного окончанию посевных работ.

В номинации "Обычаи жизненного цикла" были представлены татарский обряд бракосочетания и русский обряд перепекания младенца. В этот день зрителям удалось побывать на осетинском сватовстве и церемонии посвящения в казаки.

В номинации "Обычаи природного цикла" гости познакомились с древним башкирским обрядом "Гусиное перо", бурятским праздником поклонения Байкалу, шаманскими ритуалами, дагестанским обрядом вызывания дождя. Фестиваль завершился финальным танцем с участием всех конкурсантов под песню "Широка страна моя родная" И. Дунаевского на стихи В. Лебедева-Кумача.

Комиссия определила обладателей Гран-при фестиваля и спецприза жюри, лауреатов I, II и III степени, а также победителей в специальных номинациях. В этот же день в Манин парке для детей были организованы игровые программы и мастер-классы по изготовлению оберегов, поясоплетению и мастерству урало-сибирской росписи. Гости посетили ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества, где могли приобрести рукодельные вещи от народных умельцев. Изюминкой праздника стало выступление группы "Уматурман".



Одновременно на территории Музейного комплекса Верхней Пышмы прошел "Семейный праздник": дети вместе с родителями побывали на шоу мыльных пузырей, участвовали в спортивных конкурсах и эстафетах, учились делать металлические слаймы и фольгированные фигуры на мастер-классах. А для любителей попрыгать установили батут в виде бульдозера.