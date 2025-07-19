Форум "Армия-2025" перенесли на неопределенный срок

Международный военно-технический форум "Армия-2025" переносится на более поздний срок, сообщили ТАСС организаторы мероприятия, компания "Международные конгрессы и выставки".

Изначально форум должен был пройти с 11 по 14 августа в закрытом режиме. Организаторы пока не назвали новые даты. Причины переноса выставки также пока неизвестны.

"Армия" — ключевая выставка Минобороны, она проводится с 2015 года. Ранее стало известно, что в России трансформируют этот форум. Акцент сделают на деловой программе без свободного посещения и развлекательных мероприятий.

В прошлом году "Армия" продлилась всего три дня вместо традиционной недели. Мероприятие проходило в "Патриот Экспо" под Москвой. На выставку пригласили военные делегации 110 стран, было показано более 20 тыс. образцов продукции военного назначения. С чем связано сокращение времени проведения форума, не сообщалось.