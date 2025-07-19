Макрон анонсировал усиление давления на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После беседы он заявил о планах усилить давление на Россию и отметил, что "безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины".

"Вместе мы усиливаем давление на Россию, требуя безоговорочного прекращения огня и начала переговоров о справедливом и прочном мире", — написал президент Франции в соцсети X.

Он также напомнил, что на саммите "Коалиции желающих" с участием 30 стран и США, который прошел 17 июля, участники подтвердили готовность продолжать помощь Украине. Кроме того, французский лидер поприветствовал принятие 18-го пакета антироссийских санкций и назвал его беспрецедентным.

Ранее Макрон заявил, что страны "Коалиции желающих" намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. До этого он говорил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, которые "могут дойти до отправки военных". Президент Франции уточнил, что войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать "в качестве гарантии".