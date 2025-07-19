Генассамблея ООН поддержала инициативу России о реформировании деятельности

Генеральная Ассамблея ООН утвердила проект резолюции, предложенный Россией в рамках инициативы "ООН-80". Документ рассчитан на повышение эффективности работы организации на фоне роста числа глобальных вызовов и усложняющейся финансовой ситуации, говорится на сайте ООН.

Резолюция подчеркивает важность сохранения сбалансированного характера деятельности ООН на основе ее устава. Россия инициировала документ, чтобы обеспечить прозрачность реформенного процесса. Документ закрепляет центральную роль стран-членов в принятии решений о работе организации. Подчеркивается, что реформы нужно обсуждать на уровне межправительственных органов, а не в "кулуарном формате".

Перед принятием резолюции Россия провела консультации, чтобы учесть пожелания других стран.

В последние годы часто заходят разговоры о реформировании Совета безопасности ООН. Так, в 2023 году к изменениям призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, организация остается "единственной всеобщей глобальной", поэтому в ней нужны изменения, чтобы голоса представителей "средних держав" в Совете звучали более весомо и были услышаны.

На реформировании Совбеза настаивал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку тот "неустойчив". "Судьба человечества заключена в ловушку между пятью странами", - говорил Эрдоган.

Ранее за реформу СБ ООН выступали Индия, Япония и другие страны. При этом сами постоянные члены Совета безопасности – Великобритания, Китай, Россия США и Франция – не видят возможности для реформы, в том числе когда речь идет не только о расширении состава СБ, но и об исключении одной из стран. Например, с началом СВО неоднократно звучали призывы исключить из Совбеза Россию. Но постоянные члены заявляли, что такой возможности нет.