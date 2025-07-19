19 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Посол РФ: военное присутствие России в Приднестровье достигло минимума

Россия свела к минимуму военное присутствие в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

"Все эти годы Российская Федерация в соответствии с принятыми решениями вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра. Оно постоянно сокращалось и сейчас сведено к минимуму. Практически все тяжелые вооружения вывезены", — сообщил Озеров в интервью ТАСС.

Сейчас российские военные проводят в республике миротворческую операцию и "вынуждены" охранять склады с боеприпасами, сказал он.

Также Озеров опроверг заявления премьер-министра Молдавии Дорина Речана о планах России нарастить контингент российских военных в непризнанной республике еще на 10 тыс. человек.

"Это, конечно, иначе как анекдот рассматривать нельзя — невольно возникают отсылки к герою Гоголя Хлестакову с его тысячами курьеров", — сказал посол.

Кишинев неоднократно призывал вывести из Приднестровья российский военный контингент, находящийся там с 1992 года. Власти непризнанной республики, в свою очередь, просили Москву увеличить число российских миротворцев.

Теги: Приднестровье, войска, посол, Озеров


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